Билайн тестирует бесплатную страховку от телефонного мошенничества

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Билайн рассказал о тестах бесплатной страховки от телефонного мошенничества с покрытием до 500 тысяч рублей в месяц в зависимости от банка клиента. Партнер проекта — АО "АльфаСтрахование". Всего в пилотном запуске поучаствуют порядка 4 миллионов клиентов оператора, с сентября услугу планируют масштабировать на всю базу, сообщает оператор.

Страховка распространится на кражи, совершенные по телефону в сети оператора с помощью методов социальной инженерии — при условии, что клиент не был предупрежден о попытке обмана. Чтобы защитить свои счета в банке с помощью страховки, клиенту нужно будет установить номер Билайна в этом банке как основной контактный. Для клиентов ПАО "Сбербанк" и АО "Альфа-Банка" страховое покрытие будет доступно по умолчанию, клиентам других банков потребуется одобрить подключение в приложении Билайна (12+). Страховой лимит составит 500 тысяч рублей в месяц для клиентов Сбера и "Альфа-Банка" и 200 тысяч рублей для клиентов других банков. При этом количество обращений на одного человека не ограничено.

Для защиты своих клиентов от нежелательных звонков Билайн использует комплексный подход, который включает, в том числе, защиту периметра сети, маркировку спама, блокировку множественных вызовов, выявление признаков злого умысла при разговоре и так далее. Динамика вредоносной активности показывает, что инструменты антифрода - системы анализа, выявления и предотвращения мошеннических действий, а также меры, которые принимаются для борьбы с мошенничеством на уровне государства, действительно работают и усложняют задачу аферистам.

С начала года антифрод-система Билайна заблокировала порядка 303 миллионов мошеннических и спам-звонков. За аналогичный период прошлого года их поступило почти 640 миллионов. При этом количество спасенных клиентов уменьшилось только примерно на треть — с 87,4 миллиона до 57,3 миллиона, — то есть злоумышленники пытаются растить качество там, где им не удается взять количеством: планируют атаки заранее, совершенствуют методы социальной инженерии.

Летом 2025 года для пользователей профессиональнойверсии сервиса Билайна "Моя безопасность" заработала услуга возмещения средств, потерянных, если мошенникам удалось пройти все рубежи обороны и преуспеть. Лимит по ней составлял 25 тысяч руб. Новая расширенная страховка призвана обеспечить всем клиентам Билайна всеобъемлющую защиту от самых опасных схем и существенных потерь.

"Билайн в очередной раз подтверждает статус самого безопасного оператора. Антифрод — это вечная гонка, на самые мощные системы защиты находятся все новые методы взлома. Но мы, во-первых, не собираемся сдаваться, во-вторых, работаем по целому ряду направлений и заходим с разных сторон. Теперь нашим клиентам без дополнительных усилий и затрат будет доступна не только надежная многоуровневая защита, но и гарантия финансовой компенсации в случае, если преступникам все же удастся их обмануть. То есть они смогут чувствовать себя в еще большей безопасности при пользовании мобильной связью и банковскими сервисами", - говорит генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Сергей Анохин.

По словам генерального директора "АльфаСтрахование" Владимира Скворцова, сегодня борьба с мошенничеством требует объединения усилий телеком-операторов, банков, государства и страховых компаний.