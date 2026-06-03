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Билайн запустил платформу для совместного развития бизнеса beepartners - РИА Новости, 03.06.2026
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15:05 03.06.2026 (обновлено: 15:06 03.06.2026)

Билайн запустил платформу для совместного развития бизнеса beepartners

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Билайн объявляет о запуске beepartners, платформы для технологических и продуктовых компаний, которые хотят быстрее выйти на рынок и масштабироваться вместе с крупным оператором. Партнеры получают доступ к клиентской базе, каналам продаж, экспертизе и сети контактов Билайна, а компания пополняет свою экосистему новыми продуктами.
Проект beepartners адресован командам с готовым продуктом, обладающим понятной ценностью для клиента и находящимся на стадии запуска пилота.
Процесс отбора прозрачен и ограничен по срокам:
- кандидат подает заявку с описанием проекта;
- в течение недели проходит отбор;
- стороны заключают договор, проектируют пилот и настраивают коммуникацию;
- пилотное размещение на площадках Билайна длится до двух месяцев;
- по итогам пилота стороны договариваются о дальнейших шагах.
Компания ищет сервисы с понятной моделью монетизации и потенциалом массового спроса — те, что закрывают конкретную потребность клиента и готовы к проверке на реальной аудитории. К программе уже присоединился ряд компаний, среди которых Mediline (Медилайн), Voca Tech, Fizo (Физо) и другие.
Подробнее о программе и условиях участия по ссылке.
"Партнерам мы предлагаем четыре ключевых ресурса: готовую аудиторию и каналы продаж для тестирования и ускоренного выхода на рынок; технологии и компетенции крупной компании для поддержки в масштабировании; участие наших профильных экспертов, которые помогают оценить спрос и риски; а также нетворкинг и доступ к партнерствам, чтобы создать продукт, выделяющийся на рынке", - пояснил генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Сергей Анохин.
beepartners - билайн партнеры
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БилайнВымпелКом
 
 
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