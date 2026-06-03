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Билайн разработал "Киберпацана" для борьбы с телефонными мошенниками - РИА Новости, 03.06.2026
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14:20 03.06.2026

Билайн разработал "Киберпацана" для борьбы с телефонными мошенниками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. У ИИ-модели "Кибербабушка", которая в сети Билайна общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, появился помощник — "Киберпацан", сообщает пресс-служба оператора.
Он подготовлен противостоять уловкам, рассчитанным на подростков. В планах оператора — пополнять киберсемью, чтобы мошенник при любом звонке попадал на ИИ-собеседника, соответствующего полу и возрасту реального владельца номера.
Вот как это работает: ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель (LLM, Large Language Model) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Все происходит в доли секунды, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит реальный человек. В результате он расходует время и ресурсы, которые мог бы потратить на обман клиентов Билайна.
Подростки — вторая по значимости из групп повышенного риска телефонного мошенничества, чаще злоумышленники нацеливаются только на пожилых людей. Обращаясь к подростку, аферист может представиться завучем или директором школы, чиновником Минпросвещения или членом экзаменационной комиссии, членом приемной комиссии колледжа или вуза и тому подобное. Дальше, в зависимости от легенды, он может потребовать от ребенка срочно подписать какие-то документы в электронном виде, зарегистрироваться на учебном портале, вступить в чат учеников, поучаствовать в опросе и прочее. "Киберпацан" натренирован адекватно и правдоподобно реагировать на подобные обращения, при этом он еще более натурален в интонациях и построении фраз, чем его старшая "родственница".
Решение работает для всех пользователей сервиса "Моя безопасность" в рамках бесплатного базового тарифа.
"Мы продолжаем работать над усилением защиты наших самых уязвимых клиентов и запускаем “Киберпацана” в преддверии летних каникул: чтобы дети не подвергались ненужным рискам и оставались в безопасности, а их родители были спокойны за них", — приводит пресс-служба слова директора по антифроду Билайна Петра Алферова.
Все указанные в тексте ПО – 18+.
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БилайнВымпелКомТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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