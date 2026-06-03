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Производители украинских беспилотников боятся окончания конфликта - РИА Новости, 03.06.2026
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Производители украинских беспилотников боятся окончания конфликта

РИА Новости: владелец фирмы по производству БПЛА для ВСУ боится окончания войны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий запускает беспилотник
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Бабенко, владелец украинской фирмы CEO Vyriy Industries по производству беспилотников, боится окончания боевых действий на Украине.
  • Бабенко хочет, чтобы конфликт продолжался минимум до 2030 года, так как в противном случае он лишится колоссального дохода.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владелец украинской фирмы по производству беспилотников Алексей Бабенко боится окончания боевых действий на Украине, так как лишится колоссального дохода, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Украинский предприниматель Алексей Бабенко, фирма которого CEO Vyriy Industries занимается производством беспилотников, неожиданно признал, что боится окончания боевых действий на Украине, так как в этом случае он лишится колоссального дохода", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что Бабенко заявляет, что хочет, чтобы конфликт продолжался минимум до 2030 года.
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