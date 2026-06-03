ПВО ночью уничтожила 354 украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 354 украинских беспилотника над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 14 областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 354 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18