ПВО ночью уничтожила 16 беспилотников над Тульской областью

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Губернатор добавил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.