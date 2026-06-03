ПВО ночью уничтожила 16 беспилотников над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в небе над Тульской областью.
- Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще 16 украинских беспилотников", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.