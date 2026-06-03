ПВО уничтожила дрон, летевший на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По информации мэра, с начала сегодняшних суток столицу пытались атаковать 12 дронов. Кроме того, еще пять аппаратов уничтожили незадолго до полуночи.
Согласно сводке Минобороны, всего за ночь на 3 июля над территорией России сбили 354 украинских БПЛА.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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22 июня 2022, 17:18