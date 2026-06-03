Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила дрон, летевший на Москву - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 03.06.2026 (обновлено: 10:39 03.06.2026)
ПВО уничтожила дрон, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны.
  • На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе "Макс".
По информации мэра, с начала сегодняшних суток столицу пытались атаковать 12 дронов. Кроме того, еще пять аппаратов уничтожили незадолго до полуночи.
Согласно сводке Минобороны, всего за ночь на 3 июля над территорией России сбили 354 украинских БПЛА.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинВооруженные силы УкраиныПВО ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала