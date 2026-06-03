ПВО уничтожила дрон, летевший на Москву

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По информации мэра, с начала сегодняшних суток столицу пытались атаковать 12 дронов. Кроме того, еще пять аппаратов уничтожили незадолго до полуночи.