В Белгородской области погиб мужчина из-за взрыва дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волоконовском округе Белгородской области на территории предприятия произошел взрыв дрона ВСУ.
- Мужчина получил тяжелые травмы и погиб от детонации FPV-дрона в хуторе Давыдкин.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва дрона ВСУ на территории предприятия в Волоконовском округе Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации FPV-дрона на территории предприятия мужчина получил тяжелые травмы. Медики Волоконовской ЦРБ боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В ведомстве выразили слова соболезнования родным и близким погибшего.
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