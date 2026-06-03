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В Белгородской области погиб мужчина из-за взрыва дрона ВСУ - РИА Новости, 03.06.2026
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12:55 03.06.2026 (обновлено: 12:59 03.06.2026)

В Белгородской области погиб мужчина из-за взрыва дрона ВСУ

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© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волоконовском округе Белгородской области на территории предприятия произошел взрыв дрона ВСУ.
  • Мужчина получил тяжелые травмы и погиб от детонации FPV-дрона в хуторе Давыдкин.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва дрона ВСУ на территории предприятия в Волоконовском округе Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации FPV-дрона на территории предприятия мужчина получил тяжелые травмы. Медики Волоконовской ЦРБ боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В ведомстве выразили слова соболезнования родным и близким погибшего.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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