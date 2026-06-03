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Дэвид Бекхэм получит именную звезду на "Аллее славы" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
10:28 03.06.2026
Дэвид Бекхэм получит именную звезду на "Аллее славы"

Дэвид Бекхэм получит именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде

© Фотография из соцсетейДэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фотография из соцсетей
Дэвид Бекхэм. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сэр Дэвид Бекхэм получит именную звезду на «Аллее славы».
  • Церемония открытия звезды состоится 12 июня, на ней выступят Том Круз и Виктория Бекхэм.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший полузащитник футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Реал" сэр Дэвид Бекхэм получит именную звезду на "Аллее славы", сообщается на сайте Голливудской торговой палаты.
Церемония открытия звезды на Голливудском бульваре состоится 12 июня. На мероприятии в Лос-Анджелесе выступят актер Том Круз и Виктория Бекхэм, являющаяся женой экс-футболиста и бывшей участницей группы Spice Girls.
Бекхэму 51 год. В бытность футболистом он выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ". В составе "красных дьяволов" полузащитник шесть раз выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок страны, а также один раз - Лигу чемпионов. Вместе с "Реалом" он стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании, с "ПСЖ" - чемпионом Франции, с "Гэлакси" - двукратным победителем североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Также в его активе 115 матчей и 17 голов в составе сборной Англии.
В мае Бекхэм стал первым спортсменом из Великобритании, чье состояние достигло 1 млрд фунтов. В настоящее время экс-футболист занимает пост совладельца клуба MLS "Интер Майами".
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