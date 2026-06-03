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Беглов рассказал об экспозиции Петербурга на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:36 03.06.2026
Беглов рассказал об экспозиции Петербурга на ПМЭФ

Беглов: экспозиция Петербурга на ПМЭФ отражает тенденции развития города

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспозиция Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме отражает тенденции сохранения исторического наследия и динамичного развития города как мегаполиса XXI века.
  • Город представлен как столица морских и беспилотных технологий, где промышленность занимает передовые позиции.
  • Завтрашний день Петербурга на форуме представят макеты всесезонного туристического курорта «Санкт-Петербург Марина», моста в составе Широтной магистрали скоростного движения и приспособленного комплекса Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы «Кресты» для современного использования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Экспозиция Санкт-Петербурга на стартовавшем в среду Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отражает тенденции как бережного сохранения исторического наследия, так и динамичного развития города как мегаполиса XXI века, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор города Александр Беглов.
"Ключевая идея концепции – "Санкт-Петербург передовой и первый. Лучший город земли с 1703 года". Она отражает феномен Петербурга, органичный синтез двух начал: бережного сохранения бесценного исторического наследия и динамичного развития как современного мегаполиса", – сказал он.
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По оценке Беглова, экспозиция Петербурга на ПМЭФ одновременно демонстрирует важность диалога времен и перекликается с актуальной повесткой форума. Город представлен как столица морских и беспилотных технологий, где промышленность занимает передовые позиции.
Эта тема раскрывается через презентацию ключевых инвестиционных проектов и достижений опорных отраслей экономики Петербурга (судостроения, автопрома, беспилотных систем, роботизированной техники), отметил Беглов.
"Завтрашний день Петербурга представят макеты всесезонного туристического курорта "Санкт-Петербург Марина", моста в составе ШМСД (Широтной магистрали скоростного движения – ред.), приспособленного комплекса Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы "Кресты" для современного использования", – добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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