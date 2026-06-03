Беглов рассказал об экспозиции Петербурга на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Экспозиция Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме отражает тенденции сохранения исторического наследия и динамичного развития города как мегаполиса XXI века.

Город представлен как столица морских и беспилотных технологий, где промышленность занимает передовые позиции.

Завтрашний день Петербурга на форуме представят макеты всесезонного туристического курорта «Санкт-Петербург Марина», моста в составе Широтной магистрали скоростного движения и приспособленного комплекса Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы «Кресты» для современного использования.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Экспозиция Санкт-Петербурга на стартовавшем в среду Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отражает тенденции как бережного сохранения исторического наследия, так и динамичного развития города как мегаполиса XXI века, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор города Александр Беглов.

"Ключевая идея концепции – "Санкт-Петербург передовой и первый. Лучший город земли с 1703 года". Она отражает феномен Петербурга , органичный синтез двух начал: бережного сохранения бесценного исторического наследия и динамичного развития как современного мегаполиса", – сказал он.

По оценке Беглова , экспозиция Петербурга на ПМЭФ одновременно демонстрирует важность диалога времен и перекликается с актуальной повесткой форума. Город представлен как столица морских и беспилотных технологий, где промышленность занимает передовые позиции.

Эта тема раскрывается через презентацию ключевых инвестиционных проектов и достижений опорных отраслей экономики Петербурга (судостроения, автопрома, беспилотных систем, роботизированной техники), отметил Беглов.

"Завтрашний день Петербурга представят макеты всесезонного туристического курорта "Санкт-Петербург Марина", моста в составе ШМСД (Широтной магистрали скоростного движения – ред.), приспособленного комплекса Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы "Кресты" для современного использования", – добавил губернатор.