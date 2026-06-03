Силы ПВО сбили 59 БПЛА над Ленинградской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА.
- В Лужском районе четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения из-за падения обломков беспилотника, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Дрозденко также уточнил, что в Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет.
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