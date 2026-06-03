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Beeline Cloud запустил управляемый сервис Apache Kafka для бизнеса - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:21 03.06.2026

Beeline Cloud запустил управляемый сервис Apache Kafka для бизнеса

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Программист
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В рамках ПМЭФ-2026 Beeline Cloud представил новый PaaS-продукт — управляемый сервис потоковой передачи данных Apache Kafka, сообщает пресс-служба оператора.
Сервис разработан для компаний, которые строят современную микросервисную архитектуру, интегрируют разные ИТ-системы и анализируют данные в реальном времени.
В основу сервиса лег собственный опыт провайдера по обслуживанию Kafka в высоконагруженных внутренних проектах. Архитектура решения полностью исключает потерю данных: они автоматически копируются между серверами, поэтому система продолжит работать, даже если отдельные компоненты откажут.
Beeline Cloud разворачивает только современный стек — версию 4.x с архитектурой KRaft. Команда осознанно отказалась от поддержки старых версий с ZooKeeper, чтобы избавить клиентов от legacy-архитектуры и лишних уязвимостей. При этом безопасность потоков на всех этапах гарантирует шифрование соединений по стандарту SSL/TLS.
"Запуск управляемой Kafka — это логичный шаг в развитии наших PaaS-сервисов. Мы накопили огромный опыт, администрируя более 500 кластеров внутри Билайна, и теперь делимся этой экспертизой с рынком. Наша задача — дать разработчикам надежную и предсказуемую среду для обмена потоковыми данными, чтобы они могли спокойно сфокусироваться на продукте, а не тратить ресурсы на поддержку сложной инфраструктуры", — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
Apache Kafka ("Апач Кафка") — платформа для быстрого обмена данными между ИТ-системами в реальном времени.
PaaS (Platform as a service) — облачная модель, при которой клиент получает готовую настроенную среду для работы своих программ.
Raft ("Рафт") — ИТ-алгоритм для синхронизации данных между серверами.
KRaft ("Кафка Рафт") — встроенная технология Kafka для управления серверами без привлечения сторонних утилит.
ZooKeeper ("ЗуКипер") — устаревшая внешняя служба для координации серверов в старых версиях Kafka.
SSL/TLS — сетевые протоколы для шифрования и безопасной передачи данных.
Legacy (легаси)-архитектура — устаревшие технологии или код, которые усложняют поддержку и обновление ИТ-систем.
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