Beeline Cloud запустил управляемый сервис Apache Kafka для бизнеса

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В рамках ПМЭФ-2026 Beeline Cloud представил новый PaaS-продукт — управляемый сервис потоковой передачи данных Apache Kafka, сообщает пресс-служба оператора.

Сервис разработан для компаний, которые строят современную микросервисную архитектуру, интегрируют разные ИТ-системы и анализируют данные в реальном времени.

В основу сервиса лег собственный опыт провайдера по обслуживанию Kafka в высоконагруженных внутренних проектах. Архитектура решения полностью исключает потерю данных: они автоматически копируются между серверами, поэтому система продолжит работать, даже если отдельные компоненты откажут.

Beeline Cloud разворачивает только современный стек — версию 4.x с архитектурой KRaft. Команда осознанно отказалась от поддержки старых версий с ZooKeeper, чтобы избавить клиентов от legacy-архитектуры и лишних уязвимостей. При этом безопасность потоков на всех этапах гарантирует шифрование соединений по стандарту SSL/TLS.

"Запуск управляемой Kafka — это логичный шаг в развитии наших PaaS-сервисов. Мы накопили огромный опыт, администрируя более 500 кластеров внутри Билайна, и теперь делимся этой экспертизой с рынком. Наша задача — дать разработчикам надежную и предсказуемую среду для обмена потоковыми данными, чтобы они могли спокойно сфокусироваться на продукте, а не тратить ресурсы на поддержку сложной инфраструктуры", — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.

Apache Kafka ("Апач Кафка") — платформа для быстрого обмена данными между ИТ-системами в реальном времени.

PaaS (Platform as a service) — облачная модель, при которой клиент получает готовую настроенную среду для работы своих программ.

Raft ("Рафт") — ИТ-алгоритм для синхронизации данных между серверами.

KRaft ("Кафка Рафт") — встроенная технология Kafka для управления серверами без привлечения сторонних утилит.

ZooKeeper ("ЗуКипер") — устаревшая внешняя служба для координации серверов в старых версиях Kafka.

SSL/TLS — сетевые протоколы для шифрования и безопасной передачи данных.