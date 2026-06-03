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Три топ-клуба АПЛ интересуются Батраковым - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
15:56 03.06.2026 (обновлено: 16:03 03.06.2026)
Три топ-клуба АПЛ интересуются Батраковым

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются Батраковым

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Алексей Батраков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются российским полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым.
  • Переговорам клубов с «Локомотивом» препятствуют санкции Великобритании, которые мешают прямым трансферам с участием российских клубов.
  • По информации TEAMtalk, «ПСЖ» находится ближе всех к сделке по трансферу Батракова, футболист подорожал до 28 миллионов евро.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити" интересуются российским полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым, сообщает TEAMtalk.
По информации издания, "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити" считают 20-летнего хавбека одним из самых талантливых молодых игроков мира и следили за ним через скаутов в Восточной Европе. Отмечается, что все три клуба не смогли добиться значимого прогресса в переговорах из-за санкций Великобритании, которые препятствуют прямым трансферам с участием российских клубов.
Ранее СМИ сообщали, что Батраков может перейти в "ПСЖ". TEAMtalk также подтвердил данную информацию со ссылкой на свои источники, отметив, что парижский клуб находится ближе всех к сделке по трансферу Батракова. В конце мая футболист подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро, по версии портала Transfermarkt.
Батракову 20 лет, в прошедшем сезоне он провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы.
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ФутболСпортВосточная ЕвропаВеликобританияЕвропаАлексей БатраковМанчестер ЮнайтедЧелсиМанчестер Сити
 
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