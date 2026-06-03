Три топ-клуба АПЛ интересуются Батраковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются российским полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым.
- Переговорам клубов с «Локомотивом» препятствуют санкции Великобритании, которые мешают прямым трансферам с участием российских клубов.
- По информации TEAMtalk, «ПСЖ» находится ближе всех к сделке по трансферу Батракова, футболист подорожал до 28 миллионов евро.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити" интересуются российским полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым, сообщает TEAMtalk.
По информации издания, "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити" считают 20-летнего хавбека одним из самых талантливых молодых игроков мира и следили за ним через скаутов в Восточной Европе. Отмечается, что все три клуба не смогли добиться значимого прогресса в переговорах из-за санкций Великобритании, которые препятствуют прямым трансферам с участием российских клубов.
Ранее СМИ сообщали, что Батраков может перейти в "ПСЖ". TEAMtalk также подтвердил данную информацию со ссылкой на свои источники, отметив, что парижский клуб находится ближе всех к сделке по трансферу Батракова. В конце мая футболист подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро, по версии портала Transfermarkt.
Агент Батракова рассказал о возможном трансфере футболиста
18 декабря 2025, 13:18