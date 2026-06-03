Барко сделал татуировку в честь победы в Кубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко сделал татуировку в честь победы клуба в Кубке России по футболу.
- «Спартак» 24 мая в суперфинале Кубка России обыграл «Краснодар» в серии пенальти и в пятый раз завоевал трофей.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко сделал татуировку в честь победы клуба в Кубке России по футболу.
"Спартак" 24 мая в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти) в суперфинале Кубка России и в пятый раз завоевал трофей. Ранее Барко пообещал сделать тату в случае победы в турнире.
Футболист сделал татуировку на правой голени с изображением трофея турнира с красными лентами.