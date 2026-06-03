СМИ: освобождены два заложника из числа удерживаемых в калифорнийском банке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния), вместе с ним в здании находились другие люди.
- Два заложника были освобождены из здания, переговоры с подозреваемым продолжаются.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Освобождены двое заложников из числа удерживаемых мужчиной, забаррикадировавшимся в калифорнийском банке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицейских.
Полиция американского города Бейкерсфилд в штате Калифорния ранее сообщила, что неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase, где вместе с ним находились другие люди. До этого правоохранители сообщили об угрозе взрыва в здании.
"Два заложника были освобождены из здания, а все остальные находятся в безопасности. Переговоры с подозреваемым продолжаются", - говорится в сообщении телеканала.
По информации ABC, из-за сообщений об угрозе взрыва ряд зданий, в том числе мэрия Бейкерсфилда и полицейский участок, были закрыты на локдаун в качестве меры предосторожности.