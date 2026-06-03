Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке в Калифорнии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния.
- Вместе с ним в банке находятся другие люди, число которых неизвестно.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Полиция американского города Бейкерсфилд, штат Калифорния, сообщила о том, что неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase, где вместе с ним находились другие люди.
"Нам стало известно, что в банк вошел неустановленный мужчина, на данный момент он забаррикадировался внутри с неизвестным числом местных жителей", - сказал журналистам представитель полиции сержант Эрик Селедон.
Ранее полиция сообщила об угрозе взрыва в местном отделении банке Chase.