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Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке в Калифорнии - РИА Новости, 03.06.2026
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03:45 03.06.2026
Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке в Калифорнии

Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке в Калифорнии с другими людьми

© AP Photo / Reed SaxonПолицейская патрульная машина в Калифорнии
Полицейская патрульная машина в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Reed Saxon
Полицейская патрульная машина в Калифорнии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния.
  • Вместе с ним в банке находятся другие люди, число которых неизвестно.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Полиция американского города Бейкерсфилд, штат Калифорния, сообщила о том, что неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase, где вместе с ним находились другие люди.
"Нам стало известно, что в банк вошел неустановленный мужчина, на данный момент он забаррикадировался внутри с неизвестным числом местных жителей", - сказал журналистам представитель полиции сержант Эрик Селедон.
Ранее полиция сообщила об угрозе взрыва в местном отделении банке Chase.
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