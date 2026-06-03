Балицкий назвал атаку ВСУ на школу в Мелитополе бесчеловечной акцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Евгений Балицкий назвал атаку на школу в Мелитополе циничной и бесчеловечной.
- Благодаря работе оперативных служб жертв удалось избежать.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Атака на школу в Мелитополе Запорожской области является циничной и бесчеловечной акцией, заявил губернатор Евгений Балицкий.
"Атака на общеобразовательную школу в Мелитополе – очередное циничное и бесчеловечное действие противника, направленное против гражданской инфраструктуры и мирных людей", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Только благодаря работе оперативных служб удалось избежать жертв, отметил он. Балицкий поручил профильным службам приступить к восстановлению здания.
Он добавил что идет фото- и видеофиксация преступлений киевского режима против мирного населения, все факты станут доказательной базой в будущем "нюрнбергском процессе".
Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали Мелитополь, в результате этого загорелась кровля в школе №1, 30 сотрудников были эвакуированы, здание получило серьезные повреждения.
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