Балицкий назвал атаку ВСУ на школу в Мелитополе бесчеловечной акцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Атака на школу в Мелитополе Запорожской области является циничной и бесчеловечной акцией, заявил губернатор Евгений Балицкий.

Он добавил что идет фото- и видеофиксация преступлений киевского режима против мирного населения, все факты станут доказательной базой в будущем "нюрнбергском процессе".