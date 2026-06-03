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Балицкий назвал атаку ВСУ на школу в Мелитополе бесчеловечной акцией - РИА Новости, 03.06.2026
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15:25 03.06.2026
Балицкий назвал атаку ВСУ на школу в Мелитополе бесчеловечной акцией

Балицкий: атака на школу в Мелитополе является циничной и бесчеловечной акцией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Евгений Балицкий назвал атаку на школу в Мелитополе циничной и бесчеловечной.
  • Благодаря работе оперативных служб жертв удалось избежать.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Атака на школу в Мелитополе Запорожской области является циничной и бесчеловечной акцией, заявил губернатор Евгений Балицкий.
"Атака на общеобразовательную школу в Мелитополе – очередное циничное и бесчеловечное действие противника, направленное против гражданской инфраструктуры и мирных людей", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
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Только благодаря работе оперативных служб удалось избежать жертв, отметил он. Балицкий поручил профильным службам приступить к восстановлению здания.
Он добавил что идет фото- и видеофиксация преступлений киевского режима против мирного населения, все факты станут доказательной базой в будущем "нюрнбергском процессе".
Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали Мелитополь, в результате этого загорелась кровля в школе №1, 30 сотрудников были эвакуированы, здание получило серьезные повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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