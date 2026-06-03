Балицкий сообщил о ракетно-бомбовых ударах ВСУ по Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области.
- Противник наносит удары по социальным объектам, школам, больницам, объектам снабжения продуктами питания и электроснабжения в Мелитополе.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, используется беспилотная и реактивная авиация для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В настоящий момент противник осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности, использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя. Бьет по социальным объектам, школам, больницам, по объектам, обеспечивающим Запорожскую область продуктами питания, по объектам электроснабжения", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".