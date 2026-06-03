Байден попал в неловкую ситуацию на презентации книги супруги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джо Байден выступил с неловкими вопросами на презентации книги своей супруги Джилл, вызвав чувство неловкости, утверждает New York Post.
- Джилл предложила поаплодировать мужу, тогда и началось незапланированное выступление, в ходе которого Байден спросил ее: «Кого ты любишь больше всех на свете?»
- Джилл шутливо призналась в чувствах к ведущей, а затем ответила на вопрос мужа, сказав, что больше всего любит его.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден выступил с неловкими вопросами на презентации книги его супруги Джилл, жена была недовольна, утверждает New York Post.
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"Момент, вызвавший чувство неловкости, произошел до того, как помощники успели его остановить", - сообщает газета.
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Поведение бывшего президента издание называет "странным", указывая, что он украл внимание публики.
Модератором беседы была актриса и ведущая Вупи Голдберг, она зачитала записку из зала с благодарностями Байдену за службу, Джилл предложила поаплодировать мужу, тогда и началось незапланированное выступление, говорится в сообщении.
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"У меня есть вопрос", - заговорил Байден без микрофона. Джилл отметила, что муж мог бы обратиться к ней позднее.
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"Кого ты любишь больше всех на свете?" - не унимался бывший президент.
Джилл шутливо призналась в чувствах к ведущей, муж от такого поворота выглядел несчастным, пишет издание.
Бывшая первая леди вскоре сдалась. "Я больше всего люблю тебя, Джо. Это оно? Этого ответа ты хотел?" - отреагировала Джилл, добавив, что всегда заставляет мужа гадать.
Байдену к тому времени вынесли микрофон, и он пытался рекламировать выход своей книги, но Джилл напомнила, что это ее презентация, говорится в сообщении.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.