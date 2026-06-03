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Байден попал в неловкую ситуацию на презентации книги супруги - РИА Новости, 03.06.2026
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18:45 03.06.2026
Байден попал в неловкую ситуацию на презентации книги супруги

NYP: Байден выступил с неловкими вопросами на презентации книги супруги

© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден с супругой Джилл
Джо Байден с супругой Джилл - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден с супругой Джилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джо Байден выступил с неловкими вопросами на презентации книги своей супруги Джилл, вызвав чувство неловкости, утверждает New York Post.
  • Джилл предложила поаплодировать мужу, тогда и началось незапланированное выступление, в ходе которого Байден спросил ее: «Кого ты любишь больше всех на свете?»
  • Джилл шутливо призналась в чувствах к ведущей, а затем ответила на вопрос мужа, сказав, что больше всего любит его.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден выступил с неловкими вопросами на презентации книги его супруги Джилл, жена была недовольна, утверждает New York Post.
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"Момент, вызвавший чувство неловкости, произошел до того, как помощники успели его остановить", - сообщает газета.
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Супруга Байдена Джилл представляла в Нью-Йорке свою книгу "Вид из Восточного крыла", мероприятие уже завершалось, публике позволили задать несколько вопросов, сообщает газета.
Поведение бывшего президента издание называет "странным", указывая, что он украл внимание публики.
Модератором беседы была актриса и ведущая Вупи Голдберг, она зачитала записку из зала с благодарностями Байдену за службу, Джилл предложила поаплодировать мужу, тогда и началось незапланированное выступление, говорится в сообщении.
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"У меня есть вопрос", - заговорил Байден без микрофона. Джилл отметила, что муж мог бы обратиться к ней позднее.
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"Кого ты любишь больше всех на свете?" - не унимался бывший президент.
Джилл шутливо призналась в чувствах к ведущей, муж от такого поворота выглядел несчастным, пишет издание.
Бывшая первая леди вскоре сдалась. "Я больше всего люблю тебя, Джо. Это оно? Этого ответа ты хотел?" - отреагировала Джилл, добавив, что всегда заставляет мужа гадать.
Байдену к тому времени вынесли микрофон, и он пытался рекламировать выход своей книги, но Джилл напомнила, что это ее презентация, говорится в сообщении.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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