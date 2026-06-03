В Бахрейне сработали сирены тревоги.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сирены тревоги сработали в Бахрейне, населению рекомендовано направиться в безопасное место, сообщает министерство внутренних дел страны.

"Прозвучали сирены. Гражданам и жителям настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место",- сообщает МВД на своей странице в соцсети X.