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"АвтоВАЗ" представит гибридный Lada Azimut к концу года - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:24 03.06.2026
"АвтоВАЗ" представит гибридный Lada Azimut к концу года

«АвтоВАЗ» планирует представить гибридную версию Lada Azimut к концу 2026 года

© Фото : АО "Автоваз"Автомобиль Lada Azimut
Автомобиль Lada Azimut - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : АО "Автоваз"
Автомобиль Lada Azimut. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «АвтоВАЗ» планирует представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу 2026 года.
  • Гибридный Lada Azimut будет полноприводным с суммарной мощностью силовой установки около 390 лошадиных сил, разгоном до 100 километров в час за 5,7 секунды и запасом хода около 1100 километров.
  • Премьерный показ прототипа не будет означать старт производства, выводы о целесообразности запуска гибридного Azimut на конвейере можно будет делать после тестовой эксплуатации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу 2026 года, сообщил глава концерна Максим Соколов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Соколов анонсировал данный автомобиль в начале апреля 2026 года. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.
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"Когда мы покажем этот прототип, а я рассчитываю на то, что это может произойти до конца этого года или максимум на рубеже 26-27 годов, мы тогда и раскроем все технические подробности", - сказал президент "АвтоВАЗа".
Соколов подчеркнул, что премьера прототипа не будет означать старт производства, добавив, что выводы о целесообразности запуска гибридного Azimut на конвейере можно будет делать после тестовой эксплуатации.
"Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. И мы всегда говорим, это наш стиль, именно о результатах нашей работы. А если уж что-то обещаем, то всегда выполняем", - заверил Соколов.
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