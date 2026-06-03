"АвтоВАЗ" представит гибридный Lada Azimut к концу года

Краткий пересказ от РИА ИИ «АвтоВАЗ» планирует представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу 2026 года.

Гибридный Lada Azimut будет полноприводным с суммарной мощностью силовой установки около 390 лошадиных сил, разгоном до 100 километров в час за 5,7 секунды и запасом хода около 1100 километров.

Премьерный показ прототипа не будет означать старт производства, выводы о целесообразности запуска гибридного Azimut на конвейере можно будет делать после тестовой эксплуатации.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу 2026 года, сообщил глава концерна Максим Соколов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Соколов анонсировал данный автомобиль в начале апреля 2026 года. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.

« "Когда мы покажем этот прототип, а я рассчитываю на то, что это может произойти до конца этого года или максимум на рубеже 26-27 годов, мы тогда и раскроем все технические подробности", - сказал президент " АвтоВАЗа ".

Соколов подчеркнул, что премьера прототипа не будет означать старт производства, добавив, что выводы о целесообразности запуска гибридного Azimut на конвейере можно будет делать после тестовой эксплуатации.

"Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. И мы всегда говорим, это наш стиль, именно о результатах нашей работы. А если уж что-то обещаем, то всегда выполняем", - заверил Соколов.