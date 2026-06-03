"АвтоВАЗ" рассчитывает сохранить продажи на прошлогоднем уровне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соколов сообщил, что по итогам 2026 года "АвтоВАЗ" рассчитывает продать примерно столько же автомобилей, что и годом ранее, с разницей в 5% в большую или меньшую сторону.
- Оптимизма при прогнозировании добавили высокие объемы продаж на российском рынке в весенние месяцы.
- Продажи новых автомобилей Lada в России в 2025 году снизились на 26% и составили 338 тысяч единиц.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает продать по итогам 2026 года примерно столько же автомобилей, что и годом ранее, с разницей в 5% в большую или меньшую сторону, сообщил журналистам президент концерна Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ.
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"Если говорить о рынке в целом и нашем по итогам 2026 года, он примерно находится в тех же параметрах, что и рынок 2025 года, плюс-минус, условно говоря, 5%", - сказал он.
Соколов отметил, что оптимизма при прогнозировании добавили высокие объемы продаж, которые наблюдались на российском рынке в весенние месяцы.
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"Но, тем не менее, это будет зависеть от многих факторов, в том числе вне самого рынка - макроэкономических. Мы видим, что и геополитический фактор оказывает тоже немало влияния на нашу страну, на наш сегмент автомобильной промышленности", - добавил он.
Продажи новых автомобилей Lada в России в 2025 году снизились на 26% и составили 338 тысяч единиц. В январе Соколов говорил, что по итогам 2026 года компания рассчитывает реализовать порядка 400 тысяч авто.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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