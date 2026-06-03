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"АвтоВАЗ" рассчитывает сохранить продажи на прошлогоднем уровне - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:12 03.06.2026
"АвтоВАЗ" рассчитывает сохранить продажи на прошлогоднем уровне

Соколов: АвтоВАЗ рассчитывает сохранить продажи в 2026 г на прошлогоднем уровне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соколов сообщил, что по итогам 2026 года "АвтоВАЗ" рассчитывает продать примерно столько же автомобилей, что и годом ранее, с разницей в 5% в большую или меньшую сторону.
  • Оптимизма при прогнозировании добавили высокие объемы продаж на российском рынке в весенние месяцы.
  • Продажи новых автомобилей Lada в России в 2025 году снизились на 26% и составили 338 тысяч единиц.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает продать по итогам 2026 года примерно столько же автомобилей, что и годом ранее, с разницей в 5% в большую или меньшую сторону, сообщил журналистам президент концерна Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ.
«
"Если говорить о рынке в целом и нашем по итогам 2026 года, он примерно находится в тех же параметрах, что и рынок 2025 года, плюс-минус, условно говоря, 5%", - сказал он.
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Соколов отметил, что оптимизма при прогнозировании добавили высокие объемы продаж, которые наблюдались на российском рынке в весенние месяцы.
«
"Но, тем не менее, это будет зависеть от многих факторов, в том числе вне самого рынка - макроэкономических. Мы видим, что и геополитический фактор оказывает тоже немало влияния на нашу страну, на наш сегмент автомобильной промышленности", - добавил он.
Продажи новых автомобилей Lada в России в 2025 году снизились на 26% и составили 338 тысяч единиц. В январе Соколов говорил, что по итогам 2026 года компания рассчитывает реализовать порядка 400 тысяч авто.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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