"АвтоВАЗ" рассчитывает сохранить продажи на прошлогоднем уровне

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"Но, тем не менее, это будет зависеть от многих факторов, в том числе вне самого рынка - макроэкономических. Мы видим, что и геополитический фактор оказывает тоже немало влияния на нашу страну, на наш сегмент автомобильной промышленности", - добавил он.