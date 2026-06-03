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Китайские автопроизводители готовы заменить ушедшие из России компании - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:59 03.06.2026
Китайские автопроизводители готовы заменить ушедшие из России компании

РИА Новости: автопром Китая готов сотрудничать с российскими автопроизводителями

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайские автопроизводители готовы сотрудничать с российскими компаниями вместо ушедших западных, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
  • Китайские компании могут эффективно использовать существующее оборудование российских предприятий, таких как "Москвич", "Волга", "Лада", "Камаз" и другие.
  • Чжоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в сотрудничестве при соответствующей политике и необходимых условиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Китайские автопроизводители готовы сотрудничать с российскими компаниями на смену западных, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь на полях ПМЭФ.
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"В автомобильной сфере после ухода западных компаний осталось много линий производства, а также некоторые свободные производственные помещения. Китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как "Москвич", "Волга", "Лада", "Камаз" и другие", - сказал он.
По его словам, в области сборки комплектующих и некоторых технологий эти компании уже сотрудничают с Китаем.
"Я считаю, у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве - при соответствующей политике и необходимых условиях", - подчеркнул Чжоу Лицюнь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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