Китайские автопроизводители готовы заменить ушедшие из России компании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китайские автопроизводители готовы сотрудничать с российскими компаниями вместо ушедших западных, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
- Китайские компании могут эффективно использовать существующее оборудование российских предприятий, таких как "Москвич", "Волга", "Лада", "Камаз" и другие.
- Чжоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в сотрудничестве при соответствующей политике и необходимых условиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Китайские автопроизводители готовы сотрудничать с российскими компаниями на смену западных, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь на полях ПМЭФ.
«
"В автомобильной сфере после ухода западных компаний осталось много линий производства, а также некоторые свободные производственные помещения. Китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как "Москвич", "Волга", "Лада", "Камаз" и другие", - сказал он.
По его словам, в области сборки комплектующих и некоторых технологий эти компании уже сотрудничают с Китаем.
"Я считаю, у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве - при соответствующей политике и необходимых условиях", - подчеркнул Чжоу Лицюнь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Автоэксперт обозначил главную проблему китайских авто в России
29 октября 2025, 03:15