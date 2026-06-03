Рейтинг@Mail.ru
МИД осудил удар ВСУ по автобусу в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 03.06.2026 (обновлено: 14:10 03.06.2026)
МИД осудил удар ВСУ по автобусу в ДНР

МИД выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по автобусу в ДНР

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва решительно осуждает атаку ВСУ на рейсовый автобус в ДНР.
  • МИД РФ выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, выражает глубокие соболезнования семьям погибших, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Решительно осуждаем этот террористический акт. Выражаем искренние глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
По ее словам, атаковав автобус, киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное циничное и кровавое преступление.
Момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Опубликовано видео удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево
Вчера, 11:37
 
Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала