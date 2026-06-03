МИД осудил удар ВСУ по автобусу в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва решительно осуждает атаку ВСУ на рейсовый автобус в ДНР.
- МИД РФ выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, выражает глубокие соболезнования семьям погибших, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, атаковав автобус, киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное циничное и кровавое преступление.