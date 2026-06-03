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Лантратова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево проявлением зверства - РИА Новости, 03.06.2026
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11:44 03.06.2026 (обновлено: 11:53 03.06.2026)
Лантратова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево проявлением зверства

Лантратова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР зверством, которому нет оправдания

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР проявлением жестокости и зверством.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР проявлением жестокости и зверством, которому нет и не может быть оправдания.
"Когда целью становятся гражданские, когда под удар попадают обычные пассажиры, женщины, пожилые люди, семьи, - это проявление жестокости, которая выходит за рамки любых человеческих и нравственных норм. Это зверство, которому нет и не может быть оправдания", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Опубликовано видео удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево
Вчера, 11:37
 
Вооруженные силы УкраиныЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаЯна ЛантратоваДенис Пушилин
 
 
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