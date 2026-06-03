В ДНР восемь человек погибли и 16 ранены при атаках украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь мирных жителей погибли и 16 ранены в результате атак украинских ударных БПЛА по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня, восемь человек погибли, 12 пострадали, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли и 16 ранены в результате атак украинских ударных БПЛА по территории ДНР в среду, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что вблизи Андреевки ранены мужчина и женщина, еще два мирных жителя пострадали в Дебальцево и Старомихайловке.
Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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22 июня 2022, 17:18