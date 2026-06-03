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В ДНР восемь человек погибли и 16 ранены при атаках украинских БПЛА - РИА Новости, 03.06.2026
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22:38 03.06.2026
В ДНР восемь человек погибли и 16 ранены при атаках украинских БПЛА

Пушилин: 8 мирных жителей погибли,16 ранены при атаках БПЛА ВСУ на ДНР в среду

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь мирных жителей погибли и 16 ранены в результате атак украинских ударных БПЛА по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня, восемь человек погибли, 12 пострадали, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли и 16 ранены в результате атак украинских ударных БПЛА по территории ДНР в среду, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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"Всего на данный момент восемь погибших и 16 раненых гражданских лиц", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что вблизи Андреевки ранены мужчина и женщина, еще два мирных жителя пострадали в Дебальцево и Старомихайловке.
Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР 3 июня. По последним данным, восемь человек погибли, 12 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДебальцевоСтаромихайловкаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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