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В Запорожской области отражают атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 03.06.2026
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11:56 03.06.2026
В Запорожской области отражают атаку украинских беспилотников

Балицкий: в Запорожской области отражают атаку БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фиксируется движение беспилотников ВСУ в сторону Мелитополя, идет отражение атаки.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал население без особой необходимости не покидать дома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Фиксируется движение беспилотников ВСУ в сторону Мелитополя, идет отражение атаки, населению без особой необходимости не стоит покидать дома, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Над Запорожской областью высокая активность БПЛА противника – фиксируется движение в сторону Мелитопольского городского округа. Работают расчеты мобильных огневых групп, которые отражают атаки", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал население без особой необходимости не покидать дома, находиться подальше от окон и открытых участков местности.
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