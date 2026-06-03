В Запорожской области отражают атаку украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фиксируется движение беспилотников ВСУ в сторону Мелитополя, идет отражение атаки.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал население без особой необходимости не покидать дома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Фиксируется движение беспилотников ВСУ в сторону Мелитополя, идет отражение атаки, населению без особой необходимости не стоит покидать дома, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Над Запорожской областью высокая активность БПЛА противника – фиксируется движение в сторону Мелитопольского городского округа. Работают расчеты мобильных огневых групп, которые отражают атаки", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал население без особой необходимости не покидать дома, находиться подальше от окон и открытых участков местности.