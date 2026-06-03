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Парламентские выборы в Армении в 2026 году: дата, партии, кандидаты и прогнозы
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17:00 03.06.2026 (обновлено: 17:11 03.06.2026)

Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и прогнозы

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПарламентские выборы в Армении — 2026
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Парламентские выборы в Армении — 2026. Архивное фото
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Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня. В заксобрание изберут минимум 101 депутата. Их полномочия должны продлиться пять лет, если парламент не будет распущен раньше времени. Фаворитом предвыборной гонки считается партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна, находящегося во главе государства с 2018-го. Армения — парламентская республика, поэтому депутаты нового созыва должны сформировать правительство и решить, кто будет возглавлять его следующие пять лет. О процедуре выборов и кандидатах — в материале РИА Новости.

Главное о парламентских выборах в Армении

Дата голосования

7 июня 2026 года

Тип выборов

парламентские

Срок полномочий

5 лет

Количество депутатов

минимум 101

Система

пропорциональная

Что определяют выборы

состав парламента и будущего премьера

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Выборы пройдут по пропорциональной системе. Избиратели будут голосовать за партийные списки, а не отдельных политиков. Всего в заксобрание должны быть избраны не менее 101 депутата. В уходящем созыве их 107.
  1. Это связано с тем, что в парламенте обязательно должны присутствовать представители основных национальных меньшинств республики — езиды, русские, ассирийцы и курды.
  2. Армянский парламентаризм устроен таким образом, что оппозиция всегда контролирует не меньше 1/3 заксобрания. Если по итогам выборов одна из партий получает больше 2/3 депутатских мандатов, их общее количество увеличивается.
Если 7 июня ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей, и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов избирателей в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

Почему эти выборы считаются важными

Парламентские выборы проходят на фоне продолжающихся переговоров с Азербайджаном об утверждении границы и подписании мирного договора. Правительство Пашиняна многого добилось на этом пути: в частности, в августе 2025-го в Вашингтоне был парафирован текст мирного договора. Однако для окончательного закрытия вопроса Баку требует от Еревана исключить из преамбулы Конституции упоминание Декларации независимости Армении, в которой содержится территориальная претензия армян на Нагорный Карабах. Власти и оппозиция Армении рассматривают предстоящие парламентские выборы, в том числе, как тест на отношение населения к этому вопросу и в целом к содержанию переговоров с соседней страной.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Кроме того, в 2025-м правительство Пашиняна законодательно закрепило курс на евроинтеграцию республики. Ереван не стал подавать документы на вступление в ЕС, но заявляет о своем желании присоединиться к организации.
Часть армянской оппозиции, напротив, призывает укрепить связи с Россией и ЕАЭС, а также указывает на то, что курс на евроинтеграцию может испортить отношения с Москвой — историческим союзником и главным экономическим партнером.
Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос с помощью общенационального референдума. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится. Он обратил внимание, что при выходе из Евразийского экономического союза Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле и столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам. Пашинян же заявил, что не собирается выходить из ЕАЭС до тех пор, пока это не начнет мешать вступлению в ЕС.
В целом, по различным опросам, ни одна политическая сила Армении не пользуется доверием свыше 50% населения. Большинство социологов считают, что "Гражданский договор" — сама популярная партия, но ее, по разным оценкам, поддерживают от 18 до 36% избирателей. На втором месте находится альянс "Сильная Армения", уровень поддержки которого составляет от 12 до 20%.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Пашинян заявил о намерении принять новую конституцию Армении после выборов
27 мая, 22:05

Какие партии участвуют в выборах

Партия / блок

Лидер

Политическая позиция

Гражданский договор

Никол Пашинян

правящая сила

Армения

Роберт Кочарян

оппозиция

Сильная Армения

Нарек Карапетян

оппозиция

Процветающая Армения

Гагик Царукян

оппозиция

Меритократическая партия Армении

Гурген Симонян

близкая к правящей силе

Новая сила

Айк Марутян

оппозиция

Армянский национальный конгресс

Левон Зурабян

оппозиция

Крылья единства

Арман Татоян

оппозиция

Светлая Армения

Эдмон Марукян

оппозиция

Республиканская партия

Арам Саргсян

близкая к правящей силе

Во имя республики

Арман Бабаджанян

близкая к правящей силе

Христианско-демократическая партия Армении

Левон Ширинян

близкая к правящей силе

Против всех

Спартак Кюрегян

оппозиция

Демократическая консолидация

Сурен Петросян

оппозиция

Национальное возрождение Кочари

Артак Саргсян

оппозиция

Национально-демократический полюс

Варужан Аветисян

оппозиция

Партия реформистов

Вагаршак Арутюнян

оппозиция

Партия демократии и правопорядка

Левон Багдасарян

оппозиция

Главные кандидаты на пост премьер-министра

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге

Никол Пашинян

Возглавил республику в 2018 году, будучи лидером Бархатной революции. Политическую карьеру начал оппозиционным журналистом. Отсидел в тюрьме около полутора лет по обвинению в организации массовых беспорядков в 2008 году — протестовал против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Сейчас возглавляет "Гражданский договор".
За время правления Пашинян столкнулся с пандемией коронавируса, войной за Карабах и падением Нагорно-Карабахской Республики. Заявляет, что хочет привести Армению в Евросоюз и превратить республику в международный торговый хаб, чтобы тем самым гарантировать ее безопасность.
"Гражданский договор" — фаворит большинства социологических опросов, проведенных в Армении с апреля по май 2026-го. Партию власти, по различным оценкам, поддерживают от 18 до 36% избирателей.

Роберт Кочарян

© РИА Новости / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян выступает на пресс-конференции в Ереване
Экс-президент Армении Роберт Кочарян выступает на пресс-конференции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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Экс-президент Армении Роберт Кочарян выступает на пресс-конференции в Ереване
Второй президент Армении, первый президент Нагорно-Карабахской Республики, лидер блока "Армения". Выступает за сближение Еревана с Москвой, считает позицию Пашиняна на переговорах с Азербайджаном пораженческой и предательской. Полагает, что страны НАТО, на помощь которых надеется Пашинян, будут только манипулировать Арменией в своих интересах.
По оценкам большинства социологов, "Армения" балансирует на грани избирательного барьера, который в ее случае составляет 8%.

Самвел Карапетян

Один из богатейших армян в мире — в 2025-м Forbes оценивал его состояние в 4,5 миллиарда долларов. В июне 2025-го власти Армении арестовали Карапетяна по обвинению в публичных призывах к госперевороту. Поводом для этого стало эмоциональное выступление миллиардера в защиту главы Армянской апостольской церкви Гарегина II, отставки которого добивается Пашинян. Оказавшись в тюрьме, Карапетян создал сначала общественное движение "По-нашему", а затем на его основе политическую партию "Сильная Армения".
Карапетян родился в армянском городе Тавуш, но большую часть своего состояния заработал в России. Помимо армянского гражданства, у него есть паспорта России и Кипра. В связи с этим по Конституции Армении Карапетян не может быть премьер-министром или избираться в парламент, но члены его партии обещают переписать основой закон сразу после выборов. При этом избирательный список "Сильной Армении" возглавил племянник миллиардера Нарек Карапетян.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлемянник арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Нарек выступает во время акции в поддержку бизнесмена
Племянник арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна Нарек выступает во время акции в поддержку бизнесмена - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Племянник арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Нарек выступает во время акции в поддержку бизнесмена
Карапетян уверен, что в случае победы "Гражданского договора" в Армении поселятся 300 тысяч азербайджанцев, которые превратят республику в марионетку Азербайджана. Чтобы этого не случилось, он обещает создать 300 тысяч рабочих мест для армян. Также Карапетян поддерживает идею укрепления союза с Россией и считает, что Азербайджан и Турция никогда не будут друзьями Армении. В то же время, он поддерживает идею мира с ними и разблокирования коммуникаций.
Ожидается, что альянс "Сильная Армения" уверенно преодолеет избирательный барьер, который в его случае равен 10%. По некоторым оценкам, организацию Карапетяна поддерживают до 20% избирателей.

Когда станут известны результаты выборов

В Армении зарегистрированы около 2,5 миллионов избирателей. При этом голосовать можно только внутри республики. К примеру, в выборах 2021-го участие приняли 49,42% избирателей.
Первые предварительные результаты их голосования станут известны уже вечером 7 июня, а окончательные официальные данные ЦИК огласит спустя несколько дней. Тем не менее, уже утром 8 июня можно будет с уверенностью сказать, как распределились голоса избирателей.
Голосование на парламентских выборах в Армении - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
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Никол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянАрменияПарламентские выборы в Армении
 
 
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