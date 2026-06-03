В Госдуме заявили о давлении со стороны Запада на руководство Армении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Руководство Армении и многие мировые лидеры сегодня испытывают давление со стороны западных стран, не следует осуждать премьер-министра Никола Пашиняна за то, что он не всегда способен с ним справиться, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.