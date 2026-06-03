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В Госдуме заявили о давлении со стороны Запада на руководство Армении - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:47 03.06.2026
В Госдуме заявили о давлении со стороны Запада на руководство Армении

РИА Новости: Аршинова заявила, что Пашинян испытывает давление со стороны Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что руководство Армении испытывает давление со стороны западных стран.
  • Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз.
  • Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Руководство Армении и многие мировые лидеры сегодня испытывают давление со стороны западных стран, не следует осуждать премьер-министра Никола Пашиняна за то, что он не всегда способен с ним справиться, заявила РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Как рассказала парламентарий, армянский народ всегда исторически был связан узами с Россией в разные времена. По ее словам, народы двух стран очень тесно связаны и никогда не перестанут быть родными, какая бы власть в Армении не была.
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"Мы примерно понимаем, что сейчас руководство республики Армения испытывает давление со стороны западных стран, с которым сейчас сталкиваются многие мировые лидеры. Просто все по-разному справляются с таким давлением. И, наверное, нельзя осуждать сегодня Никола Пашиняна за то, что он испытывает очень большое давление и не всегда с ним справляется", - сказала Аршинова.
Она отметила, что руководство Армении сегодня находится на распутице: с кем дружить, куда идти, оставаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или идти в Евросоюз.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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