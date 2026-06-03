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Дефицита картофеля из-за запрета ввоза из Армении не будет, заявила АКОРТ - РИА Новости, 03.06.2026
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15:50 03.06.2026
Дефицита картофеля из-за запрета ввоза из Армении не будет, заявила АКОРТ

РИА Новости: дефицита картофеля и яблок из-за запрета ввоза из Армении не будет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Картофель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор ограничил ввоз яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.
  • В торговых сетях России сохраняется стабильный ассортимент этих продуктов благодаря широкой географии поставок.
  • Картофель и баклажаны в торговых сетях представлены преимущественно продукцией российских производителей, доля которой превышает 80% и 60% соответственно.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предпосылок к дефициту картофеля, яблок, груш, баклажанов и сухофруктов, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - предложение в магазинах остается устойчивым, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Россельхознадзор во вторник сообщил, что ограничивает ввоз яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.
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"В торговых сетях сейчас сохраняется стабильный ассортимент яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов. У крупных сетей при этом выстроена широкая география поставок из разных стран. Благодаря этому предложение в магазинах остается устойчивым, а сами сети при необходимости могут оперативно перераспределять объемы между поставщиками", - сказал Богданов.
По его словам, картофель в торговых сетях представлен преимущественно отечественной продукцией. Так, российская доля в категории превышает 80%. А импорт здесь играет дополняющую роль, поставки идут из Азербайджана, Египта и Белоруссии.
"Баклажаны также в основном представлены продукцией российских производителей, на их долю приходится около 60% категории. Импортные баклажаны поступают из Ирана, Турции и Китая", - поделился он.
При этом яблоки в торговых сетях сейчас представлены отечественной и импортной продукцией в сопоставимых долях и российская доля в категории составляет около 50%. Отмечается, что зарубежные поставки при этом распределены по широкому кругу стран.
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"Среди них Китай, Аргентина, Бразилия, Иран, Молдова, Сербия, Чили, ЮАР и Азербайджан. В категории груш доля российской продукции составляет около 30%, остальная часть приходится на импорт из Китая, Турции, ЮАР, Чили и Сербии", - пояснил Богданов.
Касаемо сухофруктов, сети закупают их у поставщиков Вьетнама, Ирана, Таиланда, Туниса, Турции, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Филиппин и Чили. При этом основная часть ассортимента в этой категории также представлена продукцией российских поставщиков и импортная доля составляет около 30%.
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