Дефицита картофеля из-за запрета ввоза из Армении не будет, заявила АКОРТ

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"В торговых сетях сейчас сохраняется стабильный ассортимент яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов. У крупных сетей при этом выстроена широкая география поставок из разных стран. Благодаря этому предложение в магазинах остается устойчивым, а сами сети при необходимости могут оперативно перераспределять объемы между поставщиками", - сказал Богданов.