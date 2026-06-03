Дефицита картофеля из-за запрета ввоза из Армении не будет, заявила АКОРТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россельхознадзор ограничил ввоз яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.
- В торговых сетях России сохраняется стабильный ассортимент этих продуктов благодаря широкой географии поставок.
- Картофель и баклажаны в торговых сетях представлены преимущественно продукцией российских производителей, доля которой превышает 80% и 60% соответственно.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предпосылок к дефициту картофеля, яблок, груш, баклажанов и сухофруктов, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - предложение в магазинах остается устойчивым, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
Россельхознадзор во вторник сообщил, что ограничивает ввоз яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.
«
"В торговых сетях сейчас сохраняется стабильный ассортимент яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов. У крупных сетей при этом выстроена широкая география поставок из разных стран. Благодаря этому предложение в магазинах остается устойчивым, а сами сети при необходимости могут оперативно перераспределять объемы между поставщиками", - сказал Богданов.
По его словам, картофель в торговых сетях представлен преимущественно отечественной продукцией. Так, российская доля в категории превышает 80%. А импорт здесь играет дополняющую роль, поставки идут из Азербайджана, Египта и Белоруссии.
При этом яблоки в торговых сетях сейчас представлены отечественной и импортной продукцией в сопоставимых долях и российская доля в категории составляет около 50%. Отмечается, что зарубежные поставки при этом распределены по широкому кругу стран.
Названы крупнейшие поставщики яблок в Россию
10 мая, 09:54
Касаемо сухофруктов, сети закупают их у поставщиков Вьетнама, Ирана, Таиланда, Туниса, Турции, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Филиппин и Чили. При этом основная часть ассортимента в этой категории также представлена продукцией российских поставщиков и импортная доля составляет около 30%.