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Пашинян на встрече с избирателями не смог запустить голубя в небо - РИА Новости, 03.06.2026
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14:10 03.06.2026 (обновлено: 16:04 03.06.2026)
Пашинян на встрече с избирателями не смог запустить голубя в небо

Пашинян на встрече с избирателями с двух попыток не смог запустить голубя в небо

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян на встрече с избирателями попытался запустить в небо белого голубя как символ мира.
  • Обе попытки не увенчались успехом: в первый раз Пашиняну удалось поймать падавшую птицу, во второй она приземлилась самостоятельно.
ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями даже со второй попытки не смог запустить в небо белого голубя — символ мира.
Курьез произошел в Гегаркуникской области. Премьеру передали голубя, и он дважды подбросил его в воздух, но обе попытки не имели успеха. В первый раз Пашиняну удалось поймать падавшую птицу, во второй она приземлилась самостоятельно, после чего ее вернули хозяину.
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