Пашинян на встрече с избирателями не смог запустить голубя в небо

ЕРЕВАН, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями даже со второй попытки не смог запустить в небо белого голубя — символ мира.

Курьез произошел в Гегаркуникской области. Премьеру передали голубя, и он дважды подбросил его в воздух, но обе попытки не имели успеха. В первый раз Пашиняну удалось поймать падавшую птицу, во второй она приземлилась самостоятельно, после чего ее вернули хозяину.