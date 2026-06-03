Краткий пересказ от РИА ИИ Руководство стран Евросоюза агрессивно выдавливает Русскую православную церковь из Армении, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Руководство стран ЕС пытается выдавить РПЦ из Армении, заявили в Руководство стран ЕС пытается выдавить РПЦ из Армении, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой", — говорится в сообщении.

ААЦ , отметили в ведомстве. Решением этого вопроса занимается Партнерская миссия ЕС в республике, созданная в апреле. Ее цель — лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ права пользоваться церковной недвижимостью и помешать диалогу с местными религиозными структурами, особенно с, отметили в ведомстве.

В качестве примера приводится ситуация с иереем РПЦ Тимофеем Казаряном —настоятелем храма Архангела Михаила при российской военной базе в Гюмри. При поддержке Брюсселя местные НПО голословно обвинили его в попытке сорвать грядущие парламентские выборы в Армении.