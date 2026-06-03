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СВР узнала о планах Евросоюза выдавить РПЦ из Армении - РИА Новости, 03.06.2026
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10:26 03.06.2026 (обновлено: 11:09 03.06.2026)
СВР узнала о планах Евросоюза выдавить РПЦ из Армении

СВР: руководство ЕС агрессивно взялось за выдавливание РПЦ из Армении

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство стран Евросоюза агрессивно выдавливает Русскую православную церковь из Армении, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Руководство стран ЕС пытается выдавить РПЦ из Армении, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой", — говорится в сообщении.
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Решением этого вопроса занимается Партнерская миссия ЕС в республике, созданная в апреле. Ее цель — лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ права пользоваться церковной недвижимостью и помешать диалогу с местными религиозными структурами, особенно с ААЦ, отметили в ведомстве.
В качестве примера приводится ситуация с иереем РПЦ Тимофеем Казаряном —настоятелем храма Архангела Михаила при российской военной базе в Гюмри. При поддержке Брюсселя местные НПО голословно обвинили его в попытке сорвать грядущие парламентские выборы в Армении.
"В настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ с тем, чтобы побудить власти открыть на нее масштабные гонения", — предупредили в СВР.
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ЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреАрменияРоссияРусская православная церковьГюмри
 
 
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