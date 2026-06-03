Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство стран Евросоюза агрессивно выдавливает Русскую православную церковь из Армении, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Руководство стран ЕС пытается выдавить РПЦ из Армении, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой", — говорится в сообщении.
В качестве примера приводится ситуация с иереем РПЦ Тимофеем Казаряном —настоятелем храма Архангела Михаила при российской военной базе в Гюмри. При поддержке Брюсселя местные НПО голословно обвинили его в попытке сорвать грядущие парламентские выборы в Армении.
"В настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ с тем, чтобы побудить власти открыть на нее масштабные гонения", — предупредили в СВР.