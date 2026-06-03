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В Армении арестовали соратника Карапетяна - РИА Новости, 03.06.2026
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10:18 03.06.2026
В Армении арестовали соратника Карапетяна

В Армении на два месяца арестовали соратника Карапетяна Алексаняна

© SputnikАлексан Алексанян
Алексан Алексанян - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Sputnik
Алексан Алексанян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексана Алексаняна, одного из ближайших соратников главы оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, арестовали на два месяца.
  • Против него инициировали публичное уголовное преследование по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".
ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. В Армении на два месяца арестован один из ближайших соратников главы оппозиционной партии "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна Алексан Алексанян, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.
"Алексанян арестован на два месяца", - сказала собеседница агентства.
Ранее в СК Армении сообщили, что в отношении Алексаняна инициировано публичное уголовное преследование по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".
В партии назвали эти обвинения сфабрикованными.
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