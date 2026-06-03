В Армении арестовали соратника Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексана Алексаняна, одного из ближайших соратников главы оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, арестовали на два месяца.
- Против него инициировали публичное уголовное преследование по статьям "материальное стимулирование с целью участия в собрании" и "легализация доходов, полученных незаконным путем, в особо крупном размере".
ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. В Армении на два месяца арестован один из ближайших соратников главы оппозиционной партии "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна Алексан Алексанян, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.
"Алексанян арестован на два месяца", - сказала собеседница агентства.
В партии назвали эти обвинения сфабрикованными.