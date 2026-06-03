В Армении арестовали соратника Карапетяна

ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. В Армении на два месяца арестован один из ближайших соратников главы оппозиционной партии "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна Алексан Алексанян, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.