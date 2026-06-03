В Архангельске локализовали пожар на складе бытовой химии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в здании склада с бытовой химией в Архангельске локализовали.
- Его площадь составила 7500 квадратных метров, пострадавших нет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар в здании склада с бытовой химией в Архангельске локализован на площади 7,5 тысяч квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Пожар локализован на площади 7500 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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18 декабря 2025, 16:35