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Для тушения пожара в Архангельске привлекли вертолет и пожарный поезд - РИА Новости, 03.06.2026
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16:11 03.06.2026 (обновлено: 16:56 03.06.2026)
Для тушения пожара в Архангельске привлекли вертолет и пожарный поезд

Вертолет и пожарный поезд привлекли для тушения пожара в здании в Архангельске

© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиПожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск
Пожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
Пожар в здании, где находятся помещения с бытовой химией, Архангельск
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для тушения возгорания административного здания в Архангельске привлечены вертолет МИ-8 и пожарный поезд.
  • Площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Вертолет МИ8 и пожарный поезд привлечены для тушения возгорания административного здания в Архангельске на площади 7,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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"Вылетел вертолет МИ-8 АМТШ-ВА ФГБУ "Северо-западный АСЦ МЧС России" для сброса воды при помощи водосливного устройства. Так же привлечен пожарный поезд станции Архангельск", - говорится в сообщении.

Пожар в административном здании по адресу: Кузнечихинский промузел 1-й проезд, 13, начался в 12.43 мск, по прибытии пожарных горела половина здания с выходом на кровлю. Площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров, самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, пострадавших нет.
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ПроисшествияАрхангельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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