Для тушения пожара в Архангельске привлекли вертолет и пожарный поезд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для тушения возгорания административного здания в Архангельске привлечены вертолет МИ-8 и пожарный поезд.
- Площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Вертолет МИ8 и пожарный поезд привлечены для тушения возгорания административного здания в Архангельске на площади 7,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар в административном здании по адресу: Кузнечихинский промузел 1-й проезд, 13, начался в 12.43 мск, по прибытии пожарных горела половина здания с выходом на кровлю. Площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров, самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, пострадавших нет.
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