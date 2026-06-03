Для тушения пожара в Архангельске привлекли вертолет и пожарный поезд

МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Вертолет МИ8 и пожарный поезд привлечены для тушения возгорания административного здания в Архангельске на площади 7,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Вылетел вертолет МИ- 8 АМТШ-ВА ФГБУ "Северо-западный АСЦ МЧС России" для сброса воды при помощи водосливного устройства. Так же привлечен пожарный поезд станции Архангельск", - говорится в сообщении .

Пожар в административном здании по адресу: Кузнечихинский промузел 1-й проезд, 13, начался в 12.43 мск, по прибытии пожарных горела половина здания с выходом на кровлю. Площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров, самостоятельно из здания эвакуировались 40 человек, пострадавших нет.