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Солнцев: в Оренбурге построят каток для развития зимних видов спорта - РИА Новости, 03.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:01 03.06.2026
Солнцев: в Оренбурге построят каток для развития зимних видов спорта

Солнцев: в Оренбурге построят ледовую арену для развития зимних видов спорта

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев. Архивное фото
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УФА, 3 июн – РИА Новости. Современная ледовая арена появится в Оренбурге для поддержки и развития зимних видов спорта, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"В Оренбурге будет построена современная ледовая арена, в которой откроется школа зимних видов спорта. Сегодня в рамках ПМЭФ прошла встреча с Ильей Авербухом, серебряным призером Олимпийских игр по фигурному катанию, учредителем компании "Наследие", - сообщил Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбуржья отметил, что новая ледовая арена появится в рамках механизма государственно-частного партнерства федерального проекта "Бизнес-спринт".
"Арена, безусловно, станет центром притяжения талантов. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов рублей, из которых 270 миллионов – федеральный бюджет, 125 миллионов – вложения инвестора. Планируем реализовать проект в ближайшие два года", - сказал губернатор Оренбуржья.
Он добавил, что в России работают уже 6 филиалов таких спортивных школ и они, несомненно, пользуются спросом у детей.
"Дополнительное ледовое покрытие нам также необходимо. Например, хоккеем у нас занимаются более 13 тысяч человек, хоккеем с мячом – порядка 1200 человек, фигурным катанием – более 2200. Уверен, строительство даст новый импульс в развитии зимних видов спорта", - сказал губернатор Оренбургской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевОренбург
 
 
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