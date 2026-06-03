Солнцев: в Оренбурге построят каток для развития зимних видов спорта

УФА, 3 июн – РИА Новости. Современная ледовая арена появится в Оренбурге для поддержки и развития зимних видов спорта, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"В Оренбурге будет построена современная ледовая арена, в которой откроется школа зимних видов спорта. Сегодня в рамках ПМЭФ прошла встреча с Ильей Авербухом, серебряным призером Олимпийских игр по фигурному катанию, учредителем компании "Наследие", - сообщил Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбуржья отметил, что новая ледовая арена появится в рамках механизма государственно-частного партнерства федерального проекта "Бизнес-спринт".

"Арена, безусловно, станет центром притяжения талантов. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов рублей, из которых 270 миллионов – федеральный бюджет, 125 миллионов – вложения инвестора. Планируем реализовать проект в ближайшие два года", - сказал губернатор Оренбуржья.

Он добавил, что в России работают уже 6 филиалов таких спортивных школ и они, несомненно, пользуются спросом у детей.

"Дополнительное ледовое покрытие нам также необходимо. Например, хоккеем у нас занимаются более 13 тысяч человек, хоккеем с мячом – порядка 1200 человек, фигурным катанием – более 2200. Уверен, строительство даст новый импульс в развитии зимних видов спорта", - сказал губернатор Оренбургской области.