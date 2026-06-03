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В альянсе Карапетяна заявили о приверженности договорам Армении с Россией - РИА Новости, 03.06.2026
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18:14 03.06.2026
В альянсе Карапетяна заявили о приверженности договорам Армении с Россией

Нарек Карапетян: "Сильная Армения" привержена договоренностям республики с РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанк Нарек Карапетян выступает на съезде партии "Сильная Армения" в Ереване
 Нарек Карапетян выступает на съезде партии Сильная Армения в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Нарек Карапетян выступает на съезде партии "Сильная Армения" в Ереване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альянс «Сильная Армения» привержен всем договоренностям Армении с Россией.
  • Альянс обещает сохранить нормальные отношения с Россией в рамках экономических и оборонных договоренностей в случае победы на парламентских выборах 7 июня.
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Альянс "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, привержен договоренностям республики с Россией, заявил в среду представитель политсилы Нарек Карапетян.
"Мы привержены всем договоренностям, которые наша страна подписывала (с Россией - ред.) до этого, и будем последовательно идти в этом направлении", - заявил Карапетян журналистам.
По его словам, в случае победы альянса на парламентских выборах с Россией будут нормальные отношения в рамках экономических и оборонных договоренностей.
"У армянского общества есть вопросы к России, ответы на которые мы, уверен, получим, и получим, действия, которые укрепят наши отношения...Мы должны сделать все, чтобы... хорошие торговые отношения сохранились", - заявил Карапетян.
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
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