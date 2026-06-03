В альянсе Карапетяна заявили о приверженности договорам Армении с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Альянс «Сильная Армения» привержен всем договоренностям Армении с Россией.

Альянс обещает сохранить нормальные отношения с Россией в рамках экономических и оборонных договоренностей в случае победы на парламентских выборах 7 июня.

ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Альянс "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, привержен договоренностям республики с Россией, заявил в среду представитель политсилы Нарек Карапетян.

"Мы привержены всем договоренностям, которые наша страна подписывала (с Россией - ред.) до этого, и будем последовательно идти в этом направлении", - заявил Карапетян журналистам.

По его словам, в случае победы альянса на парламентских выборах с Россией будут нормальные отношения в рамках экономических и оборонных договоренностей.

"У армянского общества есть вопросы к России, ответы на которые мы, уверен, получим, и получим, действия, которые укрепят наши отношения...Мы должны сделать все, чтобы... хорошие торговые отношения сохранились", - заявил Карапетян.