В альянсе Карапетяна заявили о приверженности договорам Армении с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Альянс «Сильная Армения» привержен всем договоренностям Армении с Россией.
- Альянс обещает сохранить нормальные отношения с Россией в рамках экономических и оборонных договоренностей в случае победы на парламентских выборах 7 июня.
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Альянс "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, привержен договоренностям республики с Россией, заявил в среду представитель политсилы Нарек Карапетян.
"Мы привержены всем договоренностям, которые наша страна подписывала (с Россией - ред.) до этого, и будем последовательно идти в этом направлении", - заявил Карапетян журналистам.
По его словам, в случае победы альянса на парламентских выборах с Россией будут нормальные отношения в рамках экономических и оборонных договоренностей.
"У армянского общества есть вопросы к России, ответы на которые мы, уверен, получим, и получим, действия, которые укрепят наши отношения...Мы должны сделать все, чтобы... хорошие торговые отношения сохранились", - заявил Карапетян.
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.