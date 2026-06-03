ООН сегодня разобщена как никогда, заявил замглавы МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. ООН сегодня разобщена как никогда, многое в ней работает против России, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Против нас сейчас и генсекретарь, который не желает или не способен быть на высоте своего положения и скорее играет роль такого изощренного придворного своего коллективного западного сюзерена", - подчеркнул замминистра.