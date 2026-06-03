Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что ООН сегодня разобщена как никогда.
- По его словам, многое в ООН работает против России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. ООН сегодня разобщена как никогда, многое в ней работает против России, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"ООН сегодня разобщена как никогда, мы действительно в ООН, наша страна, Российская Федерация, работает в разделенной организации, и многое в этой разделенной организации против нас", - сказал он на сессии "Организация Разъединенных Наций? Будущее России в международных институтах коллективного управления" в рамках ПМЭФ.
Как отметил Алимов, страны Запада продвигают в ООН свою блоковую систему. Кроме того, по его словам, против России работает и действующий генсек Всемирной организации Антониу Гутерреш, выступающий, как считает Алимов, скорее слугой западных держав.
"Против нас сейчас и генсекретарь, который не желает или не способен быть на высоте своего положения и скорее играет роль такого изощренного придворного своего коллективного западного сюзерена", - подчеркнул замминистра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.