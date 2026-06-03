Алиханов оценил объем производства спортивного инвентаря в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Объем производства спортивного инвентаря и оборудования в России по итогам 2025 года превысил 25 миллиардов рублей.

Объем российского рынка спортивного инвентаря и оборудования за 2025 год оценивается на уровне 63 миллиардов рублей.

Основные усилия в отрасли спортивного инвентаря и оборудования в России направлены на расширение приоритетов для отечественных производителей в рамках государственных и муниципальных закупок и создание производства для спорта высших достижений.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Объем производства спортивного инвентаря и оборудования в России по итогам прошлого года превысил 25 миллиардов рублей, при этом отечественный рынок оценивает на уровне 63 миллиардов рублей, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Объем отечественного производства спортивного инвентаря и оборудования по итогам 2025 года превысил 25 миллиардов рублей. Объем российского рынка таких товаров в целом за 2025 год оценивается на уровне 63 миллиардов рублей", - сказал министр.

Он добавил, что в России основные усилия в отрасли спортивного инвентаря и оборудования на сегодня концентрируются на расширении приоритетов для российских производителей в рамках государственных и муниципальных закупок. Также одним из ключевых направлений является создание отечественного производства для спорта высших достижений.