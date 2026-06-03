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Алиханов оценил объем производства спортивного инвентаря в России - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:40 03.06.2026
Алиханов оценил объем производства спортивного инвентаря в России

Алиханов: объем производства спортивного инвентаря превысил 25 млрд рублей

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем производства спортивного инвентаря и оборудования в России по итогам 2025 года превысил 25 миллиардов рублей.
  • Объем российского рынка спортивного инвентаря и оборудования за 2025 год оценивается на уровне 63 миллиардов рублей.
  • Основные усилия в отрасли спортивного инвентаря и оборудования в России направлены на расширение приоритетов для отечественных производителей в рамках государственных и муниципальных закупок и создание производства для спорта высших достижений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Объем производства спортивного инвентаря и оборудования в России по итогам прошлого года превысил 25 миллиардов рублей, при этом отечественный рынок оценивает на уровне 63 миллиардов рублей, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Объем отечественного производства спортивного инвентаря и оборудования по итогам 2025 года превысил 25 миллиардов рублей. Объем российского рынка таких товаров в целом за 2025 год оценивается на уровне 63 миллиардов рублей", - сказал министр.
Он добавил, что в России основные усилия в отрасли спортивного инвентаря и оборудования на сегодня концентрируются на расширении приоритетов для российских производителей в рамках государственных и муниципальных закупок. Также одним из ключевых направлений является создание отечественного производства для спорта высших достижений.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
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