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Россия и Монголия обсуждают возобновление прямых авиарейсов - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:44 03.06.2026
Россия и Монголия обсуждают возобновление прямых авиарейсов

РИА Новости: Россия и Монголия обсуждают возобновление прямых авиарейсов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительства России и Монголии обсуждают вопрос возобновления прямых авиарейсов между Москвой и Улан-Батором.
  • Большая часть флота монгольских авиакомпаний находится в лизинге у западных стран, власти которых запрещают осуществлять рейсы в Россию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Правительства России и Монголии обсуждают вопрос возобновления прямых авиарейсов между Москвой и Улан-Батором, прерванных во время пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс на полях ПМЭФ.
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"Вопрос (возобновления авиасообщения между столицами - ред.) очень актуальный. Он ставится на всех крупных межправительственных переговорах", - сказал он.
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По словам собеседника агентства, в настоящее время есть определенные технические трудности.
«
"Большая часть флота монгольских авиакомпаний находится в лизинге у западных стран. Власти западных стран запрещают осуществлять рейсы в Российскую Федерацию", - пояснил он.
Национальный перевозчик Монголии MIAT Mongolian Airlines имеет флот, который находится в собственности, но он ограничен, добавил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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