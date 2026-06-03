Россия и Монголия обсуждают возобновление прямых авиарейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Правительства России и Монголии обсуждают вопрос возобновления прямых авиарейсов между Москвой и Улан-Батором, прерванных во время пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс на полях ПМЭФ.