В Красноярском крае аграриям компенсируют затраты на покупку техники

КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Красноярского края компенсирует 128 агропредприятиям региона затраты на покупку почти 740 единиц техники и оборудования, сообщает пресс-служба министерства.

"По итогам отбора Минсельхоза края поддержку получат 128 сельхозпредприятий. Субсидию из регионального бюджета аграриям предоставят на возмещение части затрат при покупке 739 единиц сельхозтехники и оборудования", - говорится в сообщении.

Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Воропаев, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что на одного получателя по этому направлению поддержки предусмотрено не более 20 миллионов рублей.

"Однако в этом году с учетом приоритетных направлений развития отрасли для организаций, реализующих проекты по повышению производительности труда или поставляющих продукцию на экспорт, лимит субсидии увеличили до 30 миллионов рублей", – добавил он.

В сообщении отмечается, что из регионального бюджета возмещается до 30% затрат на приобретенную в лизинг или по договорам купли-продажи сельхозтехнику – посевные комплексы, тракторы, комбайны, грузовые автомобили. Господдержку также получают предприятия пищевой перерабатывающей промышленности – им компенсируют часть затрат на покупку оборудования, специализированного транспорта для перевозки продукции и ряда других позиций.

По данным минсельхоза, в 2026 году пройдут еще два отбора по направлению, связанному с техникой. Организации малого и среднего предпринимательства смогут за счет господдержки компенсировать половину затрат на капитальный ремонт тракторов, двигателей кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Этот отбор планируют провести в июне.