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В Красноярском крае аграриям компенсируют затраты на покупку техники - РИА Новости, 03.06.2026
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14:08 03.06.2026
В Красноярском крае аграриям компенсируют затраты на покупку техники

В Красноярском крае 128 сельхозпредприятий получат субсидии на покупку техники

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы
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КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Красноярского края компенсирует 128 агропредприятиям региона затраты на покупку почти 740 единиц техники и оборудования, сообщает пресс-служба министерства.
"По итогам отбора Минсельхоза края поддержку получат 128 сельхозпредприятий. Субсидию из регионального бюджета аграриям предоставят на возмещение части затрат при покупке 739 единиц сельхозтехники и оборудования", - говорится в сообщении.
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Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Воропаев, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что на одного получателя по этому направлению поддержки предусмотрено не более 20 миллионов рублей.
"Однако в этом году с учетом приоритетных направлений развития отрасли для организаций, реализующих проекты по повышению производительности труда или поставляющих продукцию на экспорт, лимит субсидии увеличили до 30 миллионов рублей", – добавил он.
В сообщении отмечается, что из регионального бюджета возмещается до 30% затрат на приобретенную в лизинг или по договорам купли-продажи сельхозтехнику – посевные комплексы, тракторы, комбайны, грузовые автомобили. Господдержку также получают предприятия пищевой перерабатывающей промышленности – им компенсируют часть затрат на покупку оборудования, специализированного транспорта для перевозки продукции и ряда других позиций.
По данным минсельхоза, в 2026 году пройдут еще два отбора по направлению, связанному с техникой. Организации малого и среднего предпринимательства смогут за счет господдержки компенсировать половину затрат на капитальный ремонт тракторов, двигателей кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Этот отбор планируют провести в июне.
Также субсидию на возмещение части затрат на покупку техники и оборудования предусмотрели для индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Отбор запланировали на июль.
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