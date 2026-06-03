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Женская сборная Афганистана впервые за пять лет выйдет на поле - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
14:32 03.06.2026 (обновлено: 14:51 03.06.2026)
Женская сборная Афганистана впервые за пять лет выйдет на поле

Женская сборная Афганистана выйдет на поле впервые после 5-летнего перерыва

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Футбольный мяч на поле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная Афганистана по футболу вернется на международную арену после почти пятилетнего перерыва.
  • Она встретится с командой Островов Кука в рамках тренировочного сбора в Окленде.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Женская сборная Афганистана по футболу на этой неделе вернется на международную арену после почти пятилетнего перерыва, сообщает афганское агентство Khaama press.
"Женская сборная Афганистана по футболу встретится со сборной Островов Кука в рамках тренировочного сбора в Окленде... Однако точная дата матча пока не объявлена", - говорится в сообщении.
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Этот матч станет первым официальным международным выступлением команды с момента возвращения талибов к власти в Афганистане в 2021 году, которое вынудило многих спортсменок покинуть страну и фактически положило конец организованному женскому спорту внутри страны.
Ранее афганские футболистки были отстранены от официальных международных соревнований, поскольку Международная федерация футбола (ФИФА) не признала их национальной сборной Афганистана после захвата власти талибами.
Однако в конце апреля ФИФА разрешила афганским футболисткам, проживающим за рубежом, представлять свою страну на международных соревнованиях. Решение ФИФА позволяет женщинам-игрокам из Афганистана, включая членов вновь созданной команды Afghan Women United, участвовать в международных состязаниях под эгидой организации на фоне неспособности афганской национальной футбольной федерации выставить женскую команду из-за запрета на женский спорт.
Согласно новым правилам ФИФА, федерация теперь имеет право в координации с Азиатской конфедерацией футбола создавать и утверждать национальную или представительскую команду в исключительных случаях, когда ассоциация-член в силу разных причин не может этого сделать сама.
Как отмечает Khaama press, семь месяцев назад афганские футболистки приняли участие в турнире Unity Cup, где одержали победу над Ливией, выступая без официального признания в качестве национальной сборной Афганистана. Их предстоящий матч в Новой Зеландии станет первым выступлением после получения признания со стороны ФИФА.
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