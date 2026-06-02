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Зверев вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Теннис
 
18:17 02.06.2026 (обновлено: 18:39 02.06.2026)
Зверев вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Зверев обыграл Ходара и вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В четвертьфинале Зверев обыграл Рафаэля Ходара со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинальном матче посеянный под вторым номером Зверев обыграл испанца Рафаэля Ходара (27-й номер посева) со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут.
Лучшим результатом Зверева на "Ролан Гаррос" является выход в финал турнира в 2024 году.
В полуфинале Зверев сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) - Жоао Фонсека (Бразилия, 28).
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