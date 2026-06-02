Зверев вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В четвертьфинале Зверев обыграл Рафаэля Ходара со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинальном матче посеянный под вторым номером Зверев обыграл испанца Рафаэля Ходара (27-й номер посева) со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут.
Лучшим результатом Зверева на "Ролан Гаррос" является выход в финал турнира в 2024 году.