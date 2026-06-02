Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске. Архивное фото

Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске

Прирост запасов золота и серебра опережает добычу, заявили в Минприроды

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия ежегодно обеспечивает прирост запасов золота и серебра на уровне выше добычи.

По прогнозам Минприроды, добыча золота в 2026 году составит 480–500 тонн, серебра — 2800–3000 тонн.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия ежегодно обеспечивает прирост запасов золота и серебра на уровне выше добычи, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.

"Мы ежегодно полностью обеспечиваем воспроизводство запасов золота и серебра на уровне, опережающем добычу", - сказал он.

Министр добавил, что, согласно экспертной оценке, добыча золота в 2025 году предварительно составила 480-485 тонн, серебра - 2600-2800 тонн. На 2026 год прогноз по добыче золота - 480-500 тонн, серебра - 2800-3000 тонн.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.