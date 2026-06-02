В Госдуме призвали наказать главу Украинской шахматной федерации

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Первый зампред Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что глава Украинской шахматной федерации (УШФ) Александр Камышин должен быть наказан комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за призывы наносить военные удары по российским городам.