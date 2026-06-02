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В Госдуме призвали наказать главу Украинской шахматной федерации - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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12:09 02.06.2026 (обновлено: 12:15 02.06.2026)
В Госдуме призвали наказать главу Украинской шахматной федерации

Жуков: FIDE должна наказать главу УШФ за призывы военных ударов по России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Жуков заявил, что глава Украинской шахматной федерации Александр Камышин должен быть наказан комиссией по этике FIDE за призывы наносить военные удары по российским городам.
  • Федерация шахмат России потребовала от комиссии по этике FIDE начать дисциплинарное расследование в отношении Камышина и отстранить его от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимальный срок.
  • Жуков считает, что за такие высказывания к главе УШФ нужно применять санкции.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Первый зампред Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что глава Украинской шахматной федерации (УШФ) Александр Камышин должен быть наказан комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за призывы наносить военные удары по российским городам.
В понедельник Федерация шахмат России (ФШР) потребовала от комиссии по этике FIDE начать дисциплинарное расследование в отношении Камышина за призывы к нанесению военных ударов по российским городам и отстранить его от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимальный срок.
"Российская шахматная федерация обязательно должна была обратиться в комиссию по этике FIDE. За такие слова к главе УШФ нужно применять санкции, они находятся за гранью здравого смысла. Мне трудно оценить, какое решение примет комиссия FIDE, но такие высказывания, конечно, должны быть наказаны", - сказал Жуков.
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СпортШахматыАлександр ЖуковМеждународная федерация шахмат (FIDE)Госдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)
 
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