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"Представляет опасность". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 02.06.2026
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15:19 02.06.2026
"Представляет опасность". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского

Bloomberg: быстро достигнутое прекращение огня будет опасным для Зеленского

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Быстро достигнутое прекращение огня на Украине может обернуться катастрофой для Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
  • Из-за прекращения огня срок действия чрезвычайных полномочий Зеленского истечет, и ему придется отстаивать непопулярные уступки, принятые ради перемирия, на выборах.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Быстро достигнутое прекращение огня на Украине обернется катастрофой для Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
«
"Перемирие представляет собой почти такую же опасность для Владимира Зеленского в Киеве, как и для политической стабильности Украины в целом. Срок действия чрезвычайных полномочий, введенных в условиях военного времени и приведших к отсрочке президентских выборов, истечет, из-за чего Зеленскому придется отстаивать непопулярные уступки, принятые ради перемирия, на выборах", — говорится в публикации.
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По мнению обозревателя, в результате такого завершения конфликта Украина как страна сама себя разорвет из-за неблагоприятных для общества последствий.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. Он подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО, но предпочтительным для нее остается мирный путь.
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