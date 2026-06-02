"Представляет опасность". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского

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"Перемирие представляет собой почти такую же опасность для Владимира Зеленского в Киеве, как и для политической стабильности Украины в целом. Срок действия чрезвычайных полномочий, введенных в условиях военного времени и приведших к отсрочке президентских выборов, истечет, из-за чего Зеленскому придется отстаивать непопулярные уступки, принятые ради перемирия, на выборах", — говорится в публикации.