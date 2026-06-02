Краткий пересказ от РИА ИИ
- Быстро достигнутое прекращение огня на Украине может обернуться катастрофой для Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
- Из-за прекращения огня срок действия чрезвычайных полномочий Зеленского истечет, и ему придется отстаивать непопулярные уступки, принятые ради перемирия, на выборах.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Быстро достигнутое прекращение огня на Украине обернется катастрофой для Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
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"Перемирие представляет собой почти такую же опасность для Владимира Зеленского в Киеве, как и для политической стабильности Украины в целом. Срок действия чрезвычайных полномочий, введенных в условиях военного времени и приведших к отсрочке президентских выборов, истечет, из-за чего Зеленскому придется отстаивать непопулярные уступки, принятые ради перемирия, на выборах", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, в результате такого завершения конфликта Украина как страна сама себя разорвет из-за неблагоприятных для общества последствий.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. Он подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО, но предпочтительным для нее остается мирный путь.