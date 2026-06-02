На Западе рассказали о срыве, произошедшем на выходных с Зеленским

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, сорвавшийся с критикой на западных партнеров из-за дефицита систем ПВО, на самом деле намеревался провернуть масштабную аферу с американскими комплексами Patriot, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
"На выходных у Зеленского случился нервный срыв. Он обрушился с критикой на ЕС и Соединенные Штаты. Его критика касалась всей проблемы с системами Patriot, с системой ПВО Украины, а вернее, с ее отсутствием. <…> После этого он предложил выдать Украине лицензию на производство этих Patriot", — рассказал он.
По словам обозревателя, за абсурдным требованием Киева кроется банальное желание Зеленского провернуть масштабную финансовую махинацию за счет западных налогоплательщиков.
"Им потребовалось бы около десяти лет, чтобы хотя бы попытаться произвести системы Patriot на Украине. Но у Зеленского здесь совсем другой интерес: "Дайте мне лицензию, и я буду ездить с ней, заключать всевозможные сделки, получать деньги, составлять контракты с европейцами, и мы получим кучу денег, чтобы в конечном итоге, когда-нибудь в будущем наладить производство". И, конечно, ничего не произойдет. Но контракты уже будут подписаны, деньги будут розданы, и все будут довольны. Вот в чем его замысел", — пояснил Христофору.
В прошлую среду глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. В воскресенье сам Зеленский признал, что не получил никакого ответа.