Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о срыве, произошедшем на выходных с Зеленским - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:54 02.06.2026
На Западе рассказали о срыве, произошедшем на выходных с Зеленским

Журналист Христофору: Зеленский устроил истерику США из-за систем Patriot

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский устроил эмоциональный срыв из-за острого дефицита систем ПВО и потребовал от Запада выдать Киеву лицензию на самостоятельное производство американских комплексов Patriot.
  • Кипрский журналист Алекс Христофору разоблачил поведение главы киевского режима, заявив, что за его абсурдной инициативой скрывается банальный план масштабной финансовой махинации с европейскими контрактами.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, сорвавшийся с критикой на западных партнеров из-за дефицита систем ПВО, на самом деле намеревался провернуть масштабную аферу с американскими комплексами Patriot, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
«
"На выходных у Зеленского случился нервный срыв. Он обрушился с критикой на ЕС и Соединенные Штаты. Его критика касалась всей проблемы с системами Patriot, с системой ПВО Украины, а вернее, с ее отсутствием. <…> После этого он предложил выдать Украине лицензию на производство этих Patriot", — рассказал он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Сидите тихо!" В Польше разгневались после нелепого ответа Туска Зеленскому
01:44
По словам обозревателя, за абсурдным требованием Киева кроется банальное желание Зеленского провернуть масштабную финансовую махинацию за счет западных налогоплательщиков.
«
"Им потребовалось бы около десяти лет, чтобы хотя бы попытаться произвести системы Patriot на Украине. Но у Зеленского здесь совсем другой интерес: "Дайте мне лицензию, и я буду ездить с ней, заключать всевозможные сделки, получать деньги, составлять контракты с европейцами, и мы получим кучу денег, чтобы в конечном итоге, когда-нибудь в будущем наладить производство". И, конечно, ничего не произойдет. Но контракты уже будут подписаны, деньги будут розданы, и все будут довольны. Вот в чем его замысел", — пояснил Христофору.
В прошлую среду глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. В воскресенье сам Зеленский признал, что не получил никакого ответа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Украинцев не останется". Решение Зеленского шокировало депутата Рады
Вчера, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзДональд ТрампСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала