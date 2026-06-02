Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента от Польши, раскритиковала Дональда Туска за его отношение к решению Владимира Зеленского присвоить подразделению Вооруженных сил Украины имя "Героев УПА*".
- По мнению депутата, поведение Туска демонстрирует готовность Варшавы жертвовать национальным достоинством ради союза с киевским режимом.
- Зайончковская-Герник осудила Туска за то, что он назвал "одинаково тревожными" решение Зеленского о присвоении имени и решение президента Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пресмыкается перед Владимиром Зеленским, принявшим участие в чествовании нацистских преступников, чем унизил всех поляков, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«
"Когда Зеленский плюет полякам в лицо, присваивая подразделению Вооруженных сил Украины имя "Героев УПА*", Туск <…> и другие не просто делают вид, что это божья роса, но еще и пытаются это оправдать <…>. Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни?" — изумилась она.
«
"Премьер Туск унизился до того, что уравнял решение Зеленского о "героях УПА*" и решение президента Навроцкого лишить его за это Ордена Белого Орла, назвав оба шага "одинаково тревожными", и добавил, что "каждый народ имеет право на свои интерпретации". <…> Жалко видеть, как наши власти пресмыкаются перед оскорбляющими нас соседями, слезливо призывают их к уважению в отношениях и продолжают эмоционально шантажировать поляков. <…> И у них хватает наглости говорить нам — сидите тихо?! Слуги украинского народа без капли чести", — подытожила Зайончковская-Герник.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.