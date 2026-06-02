Рейтинг@Mail.ru
"Сидите тихо!" В Польше разгневались после нелепого ответа Туска Зеленскому - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 02.06.2026
"Сидите тихо!" В Польше разгневались после нелепого ответа Туска Зеленскому

Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Туск унизился, не осудив поступок Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента от Польши, раскритиковала Дональда Туска за его отношение к решению Владимира Зеленского присвоить подразделению Вооруженных сил Украины имя "Героев УПА*".
  • По мнению депутата, поведение Туска демонстрирует готовность Варшавы жертвовать национальным достоинством ради союза с киевским режимом.
  • Зайончковская-Герник осудила Туска за то, что он назвал "одинаково тревожными" решение Зеленского о присвоении имени и решение президента Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пресмыкается перед Владимиром Зеленским, принявшим участие в чествовании нацистских преступников, чем унизил всех поляков, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«
"Когда Зеленский плюет полякам в лицо, присваивая подразделению Вооруженных сил Украины имя "Героев УПА*", Туск <…> и другие не просто делают вид, что это божья роса, но еще и пытаются это оправдать <…>. Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни?" — изумилась она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Очернить Зеленского": на Западе сообщили о невиданном решении по Украине
Вчера, 06:23
По словам политика, поведение Туска наглядно демонстрирует готовность Варшавы жертвовать национальным достоинством ради сомнительного политического союза с преступным киевским режимом.
«
"Премьер Туск унизился до того, что уравнял решение Зеленского о "героях УПА*" и решение президента Навроцкого лишить его за это Ордена Белого Орла, назвав оба шага "одинаково тревожными", и добавил, что "каждый народ имеет право на свои интерпретации". <…> Жалко видеть, как наши власти пресмыкаются перед оскорбляющими нас соседями, слезливо призывают их к уважению в отношениях и продолжают эмоционально шантажировать поляков. <…> И у них хватает наглости говорить нам — сидите тихо?! Слуги украинского народа без капли чести", — подытожила Зайончковская-Герник.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. В среду он присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Вплоть до Львова": в США заявили об отчаянии Зеленского из-за удара России
Вчера, 03:32
* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
В миреПольшаВаршаваКиевская областьАндрей МельникДональд ТускЕвропарламентВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала