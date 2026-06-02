Мадьяр заявил, что готов встретиться с Зеленским на следующей неделе

БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что переговоры с Украиной о восстановлении прав закарпатских венгров на уровне экспертов продвигаются "обнадеживающе", и он готов встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.