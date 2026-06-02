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Мадьяр заявил, что готов встретиться с Зеленским на следующей неделе - РИА Новости, 02.06.2026
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15:57 02.06.2026 (обновлено: 17:29 02.06.2026)
Мадьяр заявил, что готов встретиться с Зеленским на следующей неделе

Мадьяр заявил, что готов встретиться с Зеленским уже на следующей неделе

© REUTERS / Nadja WohllebenПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что переговоры с Украиной о восстановлении прав закарпатских венгров на уровне экспертов продвигаются обнадеживающе.
  • Мадьяр готов встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе, если соглашения удастся достичь.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что переговоры с Украиной о восстановлении прав закарпатских венгров на уровне экспертов продвигаются "обнадеживающе", и он готов встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
"В настоящее время между Украиной и Венгрией ведутся переговоры на техническом уровне относительно языковых, культурных и образовательных прав венгерского меньшинства, проживающего в Украине. Пока что эти переговоры продвигаются очень обнадеживающе. Мы надеемся, что на техническом уровне они будут завершены уже на этой неделе", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Мадьяр также сообщил, что готов к встрече с Зеленским "когда-нибудь на следующей неделе, если соглашения действительно удастся достичь".
Мадьяр 18 мая заявил, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в ЕС. По его словам, встреча глав МИД Венгрии и Украины, а также его самого с Владимиром Зеленским возможны после того, как Киев даст гарантии соблюдения прав закарпатских венгров.
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