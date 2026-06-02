Зеленский больше не является желанным гостем в Польше, заявили в сейме

Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский больше не является желанным гостем в Польше, заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.

По его мнению, Польша должна блокировать вступление Украины в ЕС, перестать выдавать ей кредиты и финансировать системы Starlink для ВСУ.

ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Владимира Зеленского больше не ждут в Польше, заявил вице-спикер сейма от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак.

"Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем. <...> Он приезжает, когда ему что-то надо", — сказал парламентарий в эфире радиостанции RMF FM

По его мнению, Польша должна блокировать вступление Украины в ЕС, перестать выдавать ей кредиты и финансировать системы Starlink для ВСУ.

"До тех пор, пока Киев не перестанет превозносить преступников и не решит вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни", — подчеркнул Босак.

подразделению ВСУ . На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил почетное наименование "имени героев УПА*"

После этого он подвергся жесткой критике польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса. Кроме того, президент Кароль Навроцкий инициировал лишение его высшей награды республики — ордена Белого Орла.

В годы Великой Отечественной войны ОУН-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943-м. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c нацистами.