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Зеленский больше не является желанным гостем в Польше, заявили в сейме - РИА Новости, 02.06.2026
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11:04 02.06.2026 (обновлено: 11:44 02.06.2026)
Зеленский больше не является желанным гостем в Польше, заявили в сейме

Вице-спикер сейма Польши Босак: Зеленский больше не является желанным гостем

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский больше не является желанным гостем в Польше, заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.
  • По его мнению, Польша должна блокировать вступление Украины в ЕС, перестать выдавать ей кредиты и финансировать системы Starlink для ВСУ.
ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Владимира Зеленского больше не ждут в Польше, заявил вице-спикер сейма от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
"Мне не кажется, что он является здесь желанным гостем. <...> Он приезжает, когда ему что-то надо", — сказал парламентарий в эфире радиостанции RMF FM.
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По его мнению, Польша должна блокировать вступление Украины в ЕС, перестать выдавать ей кредиты и финансировать системы Starlink для ВСУ.
"До тех пор, пока Киев не перестанет превозносить преступников и не решит вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни", — подчеркнул Босак.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
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После этого он подвергся жесткой критике польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса. Кроме того, президент Кароль Навроцкий инициировал лишение его высшей награды республики — ордена Белого Орла.
В годы Великой Отечественной войны ОУН-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943-м. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c нацистами.
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